Menkul kıymet satışında TL zorunluluğu

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası (TL) cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirildi.

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Buna göre daha önce 28 Şubat 2008’de yayımlanan 26801 sayılı Resmi Gazete’deki ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

Tebliğ’in 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür) sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur” cümlesi eklendi.

On beşinci fıkrasında yer alan ‘kararlaştırılması’ ibaresi ‘kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi’ şeklinde değiştirildi.