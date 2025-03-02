Menekşe Tokyay: Türkiye'de okul bahçeleri ne durumda?

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Peki ya Türkiye? Çocuklar okul bahçelerinde betonun içinde mi büyüyor, yoksa toprakla buluşup ücretsiz beslenme haklarından bu şekilde faydalanabiliyorlar mı?

Kasım ayında TBMM’de lansmanı yapılan ve benim de bir parçası olduğum Çocuk Hareketi kapsamında konuşan bir çocuğun sözleri hâlâ kulaklarımda:

“Okul bahçelerimiz gri. Her yer beton. Hareket edecek, soluk alacak yer bile yok.”

Evet, bazı Avrupa Birliği projeleriyle okul bahçeleri yeşillendirildi, ama bunlar yeterli mi? Örneğin, Karabük’te Mustafa Yazıcı Lisesi’nin bahçesi bir AB projesiyle dönüştürüldü ve öğrencilerin akademik başarıları hızla arttı. Muş’ta birkaç yıl önce lise öğrencileri okul bahçesinde boş alanları bostana çevirip sebze üretip bunları ihtiyaç sahiplerine dağıttılar. Ağrı’da başka bir ilkokulun bahçesinin de bir bölümü bostana çevrildi ve üretilen sebzelerin satışından elde edilen gelirle öğrencilerin kırtasiye masrafları karşılandı.

Ama bu tür projeler neden tek tek uygulansın ki? Neden her çocuğun iyi beslenmesini sağlayacak, sürdürülebilir, yaygın bir politika hayata geçirilmesin?

Menekşe Tokyay’ın yazısı