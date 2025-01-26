Menekşe Tokyay: Çocukları dijital dünyadan koruyacak kapsamlı politikalar geliştirilmediği sürece, bireysel çabalar sonuç vermeyecek

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Çocukların, yaşıtlarıyla kurduğu dijital bağlar artık sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda tehlikeli bir “tecrit” ve “onaylanma arayışı” döngüsüne dönüşmüş durumda. Yaşıtlarıyla oyun oynamak yerine yabancılarla saatlerce konuşmayı tercih eden bir nesil… Dünya nüfusunun yüzde 85’inin akıllı telefon kullandığı bir çağda, keskin bir virajdayız. Dijital çağın getirdiği fırsatlar ve ona eşlik eden tehditler, çocukluğun en büyük sınavlarından birini oluşturuyor. Çocuklar, saatlerce telefon ekranlarına hapsolmuş halde, yalnızlık içinde tanımadıkları insanlarla iletişim kuruyor; çevrimiçi dünyada arkalarına zayıf ayak izleri bırakarak adeta bir girdapta kayboluyorlar.

Akıllı telefonlardan “gelen bildirimler” zihinde “ödül kazanma” beklentisini ve koşullanmasını harekete geçirdiğinden, yetişkinler gibi çocuklar da sürekli telefonlarını kontrol ediyorlar ve ödül refleksini bilinçdışı olarak sürekli aktif halde tutuyorlar. Teknoloji şirketleri, akıllı telefonlardaki uygulamaları kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı şekilde tasarlıyor, çünkü ne kadar çok zaman harcarsak, o kadar çok veri topluyorlar ve o kadar fazla para kazanıyorlar. Dopamin devrelerini kullanarak, beynin tepkilerini “kumar makineleri”ne benzer şekilde tetikliyorlar. İngiltere’de resmi verilere göre çocukların 4’te 1’i, akıllı telefonlara yönelik davranışsal bağımlılık belirtileri gösteriyor.

Peki, çözüm ne? Sosyal medya platformlarına para cezası vermek yeterli değil. Aynı şekilde okullarda cep telefonlarını yasaklamak da sorunu kökten çözmüyor. Amerikan Pediatri Akademisi’ne (AAP) göre, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte ‘aile medya planları’ oluşturması, dijital cihazların bilinçsiz kullanımını kontrol altına almak için etkili bir yöntem. Benzer şekilde, Norveç’te hayata geçirilen ‘Aile Dijital Diyeti’ programı, ebeveynlerin haftalık teknoloji kullanımını takip ederek çocuklarıyla birlikte daha fazla kaliteli zaman geçirmelerini teşvik ediyor. Akıllı telefonların 16 yaş altı çocuklar için yasaklanmasına yönelik evrensel düzeyde girişimler artıyor. Benzer girişimler Fransa gibi ülkelerde de yaygınlık kazanıyor. Çocukları dijital dünyadan koruyacak kapsamlı politikalar geliştirilmediği sürece, bireysel çabalar sonuç vermeyecektir.

Menekşe Tokyay’ın yazısı