Memduh Bayraktaroğlu: Ekonomi, liyakatsiz yöneticiler elinde sık sık kriz yaşar

Ekonomik krizi:
Öldürücü yükseklikteki tansiyona benzetebiliriz…
Bir insan bedeni nasıl ki sürekli felç geçirip iyileşerek…
Sağlıklı bir yaşam süremezse…
Bir ekonomi de aynen o beden gibi:
Liyakatsiz yöneticiler elinde sık sık kriz yaşar…
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Ülkenin kaynakları:
Politikacı-üst düzey bürokrat-sözde iş adamı arasında pay edileceği için:
Orta gelir tuzağına düşer…
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Başka?..
Liyakatsiz ve bencil hesapçı siyasi iktidarlar:
Yeni ve daha teknolojik iş alanları açılmasını engeller…
Yani…
İnovasyon imkânlarını kullanmaz, kullandırmazlar…