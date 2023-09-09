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Yaramazlara biraz batar!

Memduh Bayraktaroğlu: Ekonomi, liyakatsiz yöneticiler elinde sık sık kriz yaşar

Ekonomik krizi:

Öldürücü yükseklikteki tansiyona benzetebiliriz…

Bir insan bedeni nasıl ki sürekli felç geçirip iyileşerek…


Sağlıklı bir yaşam süremezse…

Bir ekonomi de aynen o beden gibi:

Liyakatsiz yöneticiler elinde sık sık kriz yaşar…

Ülkenin kaynakları:

Politikacı-üst düzey bürokrat-sözde iş adamı arasında pay edileceği için:

Orta gelir tuzağına düşer…

Başka?..

Liyakatsiz ve bencil hesapçı siyasi iktidarlar:

Yeni ve daha teknolojik iş alanları açılmasını engeller…

Yani…

İnovasyon imkânlarını kullanmaz, kullandırmazlar…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı

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