Memduh Bayraktaroğlu: Ekim ayıyla birlikte kriz derinleşir

Fiyat artışlarının bir numaralı sebebi:

Ne yüksek faizdir… Ne hammadde fiyatlarıdır… Ne enerji… Ne şu… Ne bu fiyatları…

Hammadde bol ve ucuz olsun… Enerji bol ve ucuz olsun… Emek bol ve ucuz olsun… Ama… Üretim: Talebi karşılamıyor olsun…

Bu sebeplerin yaratacağı sonucun adı enflasyondur… Nerenizi yırtarsanız yırtın:

Enflasyondur…

Ekonomileri büyüten… Verimli çalışarak üretim yapan… Yenilenmiş tesislerdir…

O tesislerin verimli çalışabilmeleri için ise: Hammadde… Emek… Enerji… Ulaşım… Finans… Olmazsa olmazlardır…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı