Memduh Bayraktaroğlu: Ekim ayıyla birlikte kriz derinleşir

Fiyat artışlarının bir numaralı sebebi:
Ne yüksek faizdir… Ne hammadde fiyatlarıdır… Ne enerji… Ne şu… Ne bu fiyatları…
Hammadde bol ve ucuz olsun… Enerji bol ve ucuz olsun… Emek bol ve ucuz olsun… Ama… Üretim: Talebi karşılamıyor olsun…
Bu sebeplerin yaratacağı sonucun adı enflasyondur… Nerenizi yırtarsanız yırtın:
Enflasyondur…
Ekonomileri büyüten… Verimli çalışarak üretim yapan… Yenilenmiş tesislerdir…
O tesislerin verimli çalışabilmeleri için ise: Hammadde… Emek… Enerji… Ulaşım… Finans… Olmazsa olmazlardır…