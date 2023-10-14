Memduh Bayraktaroğlu: Bu saldırının Netanyahu’nun siyasi hayatının sonu olacağı kanaatindeyim

İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan’a verilen yetkilere özenmiş olmalı ki…

Daha fazla güç sahibi olmak…

Ülkeyi tek başına ve dilediği gibi yönetebilmek için anayasa değişikliğine girişti…

Tabii ki demokrat kamuoyunun tepkisiyle karşılaştı…

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Hamas’ın yaptığı aptalca saldırıdan haberi var mıydı yok muydu bilemem…

Ancak…

Pek çok Ortadoğu uzmanına göre:

“15 Temmuz nasıl ki Erdoğan’ı tek adamlığa taşıdıysa, bu saldırı da Netanyahu’yu tek adamlığa taşıyacak…”.

Ben ise bu saldırının Netanyahu’nun siyasi hayatının sonu olacağı kanaatindeyim…

“Nasıl yani?.. Hani aynı sebep aynı sonucu doğuruyordu?” diye sorabilirsiniz…

O, fizik kuralları için geçerli…

Sosyal olaylar için değil…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı