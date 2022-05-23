Melih Pekdemir: Saraylıların kararı kesin

Kılıçdaroğlu da “Suçluya hep beraber dikleniriz” dedi. Çok güzel. Ama siyasette bazen diklenmek yetmez; “dik durmak” daha da önemli bir şart haline gelebilir. Siyasetin belli bir kesitinde diklenmiş olabilirsin, ama siyaset bilançon çıkarıldığında her zaman dik durabildin mi, ona bakarlar karar anı geldiğinde…

Saraylıların kararı ise kesin. İktidarı vermemek için her şeyi yapmaya kararlı oldukları aşikâr. Ama bu şaşkın bir kararlılık! Yani öyle dört dörtlük senaryo yazma kabiliyetleri de yok. Diyelim ki kendilerince dört dörtlük senaryo yazmış olsunlar, bu durumda bile yapacakları tek hata bile (ki her kargaşa ortamında hata kaçınılmazdır) kendilerini de çıkamayacakları bir bataklığa saplayacaktır. Çünkü Saraylıların sahip oldukları akıl ve zekâ değil, basit bir kurnazlıktır. Kavga etmek tek siyasetleridir.

Melih Pekdemir’in yazısı