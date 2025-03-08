Melih Aşık: TV'lerdeki futbol programlarıyla siyasi programların benzerliği dikkatinizi çekiyor mu?

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Genç bir aile… Biri altı, diğeri sekiz yaşında okula yeni başlayan iki çocukları var… İstanbul’un Eyüpsultan semtinde yaşıyorlardı, Kırklareli’ne taşındılar. Bir yıldır oradalar. Kırklareli sakin, uygar şehir. Soruyoruz:

– Nasıl sevdiniz mi yeni şehrinizi?

– Evet karı koca biz çok memnunuz, dediler…

– Peki çocuklar?

– Onlar İstanbul’u istiyor…

– Neden?

– Burada AVM yok, diyorlar, eğlenecek yer olmadığı için sevmiyorlarmış…

Biz çocukken doğayı severdik… Şimdikiler AVM seviyor…

Okurumuz Asuman İnokay bir ekleme yapıyor:

– 40 ve 50’ li senelerde, kırlar vardı, papatyalar arasında gelincikler. Her evin bahçesinde, çeşitli meyve ağaçları ve çiçekler. Sadece radyo ve gramofon vardı. Ne zaman ki bu güzellikler yok oldu, ahşap evler istimlak edildi, boş arazilere yüksek binalar yapıldı, AVM’ler açıldı, yeni nesil bu değişik ortam içinde doğdu. O harika, güzel seneler de bizlerin anılarında kaldı.

Elif Gemicigil’in notu:

“Yaşamın gerçeği böyle ne yazık ki. Benim oğlum 14 yaşında. Fırsat buldukça açık havada vakit geçiriyoruz. Onun elinde hep telefon. “Biraz etrafına bak” dedik mi, “buradan bin kere geçtik, niye bakayım” diye söyleniyor. Arkadaşlarıyla AVM’lere gitmeyi seviyor. Bahçemizdeki ağaçtan bir mandalina bile koparmadı. Ne yaparsak yapalım, sanal dünyanın yerine doğayı koyamadık.”

Bunun adı yaşamak mı, vakit geçirmek mi? Bu soru da sorulmalı!

Sportif

TV’lerdeki futbol programları ile siyasi programların benzerliği dikkatinizi çekiyor mu?

Örneğin spor programlarına bakınız… Tartışılan sabun köpüğü konular polemikler, ayrıntılardır.

Kim kime ne demiş, öteki ne cevap vermiş, penaltı haklı mı, kırmızı kart doğru mu, hakemler adil mi, TFF kimden yana, kimi takımlar kollanıyor mu vs… Futbolun kendisi konuşulmuyor.

Alt yapı sorunları, transfer politikaları vs. bir türlü gündeme gelmiyor.

Melih Aşık’ın yazısı