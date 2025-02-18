Melih Aşık: Türkiye'nin ilk uçak gemisinin inşası sessiz sedasız başladı

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Türkiye’nin ilk uçak gemisinin inşası sessiz sedasız başladı.

MUGEM Uçak Gemisi Projesi’nin ilk çelik kesimi İstanbul Tersanesi’nde yapıldı.

Millî Savunma Bakanlığı’na göre, geminin uzunluğu 285 metre, genişliği 72 metre, deplasman ağırlığı 60 bin tonun üzerinde olacak. 800 kişilik mürettebata sahip gemi 50 uçak taşıyabilecek.

Yapılan resmî açıklamada şu satırlar dikkatimizi çekiyor:

“Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’ndeki egemenlik anlaşmazlığının devam ettiği bir dönemde bu yeni gemiler Türkiye’nin müzakere gücünü önemli ölçüde artırabilir.”

Türkiye’nin savunma alanında attığı her adımda hop oturup hop kalkan Yunanistan, MUGEM projesine henüz tepki vermedi. Ancak bekleniyor.

Türkiye’nin uçak gemisine ne ölçüde ihtiyacı var?

Bu konu en azından bizim askeri uzmanlarca tartışılmalıydı.

Melih Aşık’ın yazısı