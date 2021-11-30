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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Türkiye’nin bunca ağır sorununu 1,5 yıllığına göreve gelecek sembolik cumhurbaşkanı çözebilir mi?

Planlarına göre seçimden 1.5 yıl sonra Anayasa değiştirilecek ve parlamenter sisteme dönülecek.

Halk güçlü bir AKP’li rakip karşısına çıkartılacak “sembolik cumhurbaşkanı adayı”na  oy verir mi?


Türkiye’nin bunca ağır sorununu 1.5 yıllığına göreve gelecek sembolik cumhurbaşkanı çözebilir mi? Böyle bir cumhurbaşkanı uzun vadeli plan program yapabilir mi? Bürokrasiye söz geçirebilir mi? Seçmen geleceğini böyle eğreti bir kişiye emanet eder mi?

Çözüm mü? Muhalefet ülkeyi 5 yıl yönetecek sağlam bir cumhurbaşkanı seçer, görevin 4.5’uncu yılında parlamenter sisteme dönüş çalışmaları başlar, 5 yılın sonunda parlamenter düzene geçilir. Çözüm budur.

Güçlü cumhurbaşkanı modelinde bugünkü parti liderlerinin sözü geçmez olur. Sanırız ondan korkuyorlar. Fakat kukla cumhurbaşkanı modelinin de başarı şansı hemen hiç yoktur.

Melih Aşık’ın yazısı

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