Melih Aşık: Orman yangınlarına hazırlığın şimdiden başlaması gerekiyor

Türkiye Mart ayında son 50 yılın en yüksek sıcaklığını yaşamış…

Yunan basınına göre Yunanistan da Nisan ayında son yılların en yüksek sıcaklıklarına tanık olmuş.

Uzmanlar bu yazın çok sıcak geçeceğini haber veriyor…

Yunanistan’da orman yangınlarına hazırlık olmak üzere özel yangın söndürme birlikleri oluşturuluyormuş…

Hatta oluşturulmuş ve tatbikata başlamışlar…

Türkiye’de de orman yangınlarına hazırlığın şimdiden başlaması gerekiyor…

Mayıs’ın ikinci yarısından itibaren aşırı sıcaklar ve orman yangınları çıkagelir…

Gereken hazırlık yapılıyor mu?

Yangın söndürme uçağı ve helikopteri kiralama anlaşmaları yapılıyor mu?

Melih Aşık’ın yazısı