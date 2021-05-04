Melih Aşık: Bu yasağın faydasını ve mantığını kimse açıklayamadı

Çok tartışılan bir alkol satış yasağı var, malum. Bazı valilikler Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alkol satış yasağı koyuyor. Bu kurullarda kuşkusuz hem hekimler hem hukukçular var. Ancak şu ana kadar bu yasağın Kovid salgınının önlenmesine faydasını ve mantığını kimse açıklayamadı. Valiliklerde bu yasağa itiraz eden hukukçu ve tıp adamları oldu mu? Hiç duymadık. Satış yasağının salgına faydası varsa dünyada bir başka ülkede neden benzer önlem yok? Neden bugüne kadar Türkiye’de de bu önlem uygulanmadı?

Melih Aşık’ın yazısı