Melih Altınok: Kolektif delilik salgınını ciddiye almanın zamanı gelmedi mi?

Vatandaşın biri Twitter’dan yakınıyor…
“Biz de evde kös kös otururken dışarıda top oynayan çocukları ve ailelerini polise şikâyet ettik ama gelen giden olmadı. Çok üzülüyorum…”
Pandemi gelip geçer…
Bundan sonra böyle hapis hayatı yaşayacak değiliz ya…
Ama sokakta top oynayan çocukları, komşusunu polise ihbar edip bunu da övünülecek bir davranışmış gibi ilan edenler düzelirler mi bilmiyorum.
Pandeminin yan etkilerinden olduğunu düşündüğüm bu kolektif delilik salgınını ciddiye almanın zamanı gelmedi mi?