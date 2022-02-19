Melih Altınok: Bari ‘Dombra’ gibi bir iş çıkarsaydınız ortaya

Zira siyasi temsilcilerinin yaratamadığı dalgayı şarkılarda bulmayı umut edecek kadar çaresiz kalan muhalif seçmenin önüne “ham çökelek”i de koysanız gider bugünlerde…

Kimsenin kalite falan aradığı yok.

Ne var ki seçim dönemi de şunun şurasında bir yıl sonra bit’cek…

Politik gündemin ömrü kelebek misali olsa da siz daha uzun yıllar şarkı söyleyeceksiniz.

Madem bir popstar olarak politik tartışmalarda taraf olma riskini göze aldınız, dillere düştünüz… Bari Uğur Işılak‘ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim şarkısı olarak uyarladığı “Dombra” gibi, muhaliflerin bile dinlerken ritim tuttuğu bir iş çıkarsaydınız ortaya.

Melih Altınok’un yazısı