Melih Altınok: Altı üstü sağa sola ateş eden insanlar

Dün İstanbul’da trafiği kapatıp pompalı tüfeklerle havaya ateş açan bir düğün konvoyuna müdahale eden sivil polislerin görüntüsü herkes tarafından alkışlandı. Lüks arabalara binmiş magandalara çevrede insanların, çoluğun çocuğun, hastanın, yaşlının olduğunu lisanı münasiple hatırlatan, işlem yapan özgüvenli polislere teşekkür ediyoruz.

Gerçi haklısınız, polis yakalıyor da ne oluyor? En fazla savcılığa götürüyor. Ardından da yasalar gereği sürü halinde sokağa salınıveriyorlar. Ne yapacaksın, dişleri var ısırır, insanların hayatını tehlikeye atabilir, denilerek kısırlaştırılan, kulağına küpe takılan, barınağa kapatılan köpek sürüleri değil ki sözünü ettiklerimiz… Altı üstü silahlarla sağa sola ateş eden, trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atan insanlar.

Melih Altınok’un yazısı