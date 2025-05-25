Mehmet Yaşin: 'Sabahçı' modasının öncüleri, kararında sabah içkisinin insanı canlandırdığını iddia ediyorlar

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“Sabahçı” modasının öncüleri, kararında içilecek bir iki kadeh sabah içkisinin güne neşe kattığını, insanı canlandırdığını, daha enerjik yaptığını iddia ediyorlar.

Öte yandan tıp çevreleri, sabah içkisinin alkolizm belasını körükleyeceğini belirtiyorlar. Sabah içkisinin verdiği enerjinin bir kandırmaca olduğunu, bu enerjinin yerini kısa bir süre sonra yorgunluğa ve isteksizliğe bırakacağını söylüyorlar.

“Ülkemizde durum nedir?” diye sorduğum işletmeciler ise şu yanıtı verdiler: “Biz de insanlarımız akşam yemeğinde içki içmiyorlar ki sabah kahvaltısında içsinler. Ülkemizde sabah içki içene alkolik gözüyle bakılır. Onun için biz kahvaltıda demli çaydan, mis gibi kokan kahveden, sıcak çorbadan asla vazgeçmeyiz. Bu moda Türkiye’ye kolay kolay uğramaz. Kimse telaşlanmasın.”

Mehmet Yaşin’in yazısı