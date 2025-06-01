Mehmet Yaşin: Özel, 'Erdoğan'la değil anayasa, menemen bile yapmam' deyince, top bizim sahaya düştü

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bu seferki pas Özgür Özel’den geldi. Özel, “Erdoğan’la değil anayasa, menemen bile yapmam” deyince, top yine bizim sahaya düştü.

Onun için bu hafta menemenden söz edeceğim!

Şimdi, bu kolay yemeği pişirmenin tam zamanı…

…Benim menemen tarifim şöyle:

İnce ince doğradığım soğanları, zeytinyağında iyice öldürürüm. Daha sonra yine küçük küçük doğradığım yeşil biberleri ekleyip kavururum. Biberler yumuşayınca, küp küp doğradığım domatesleri ekleyip, ateşin altını kısarım. Domatesler iyice pişince, kişi başına iki yumurta hesabıyla yumurtaları kırarım. Tavanın kapağını kapatıp, bir süre daha pişiririm. Burada yumurta sarılarının tam olarak pişmemesine dikkat ederim. Çünkü onları tabağımda ekmeğin ucuyla patlatıp, domatesle karıştırmayı çok severim.

Mehmet Yaşin’in yazısı