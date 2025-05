Mehmet Y. Yılmaz: Telefon kılığına girmiş şeytan dürtüyor; bir şeyler kaçırıyorsun!

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sorunum şu: En olmayacak yerlerde bile aklıma birden telefonum geliyor. Daha doğrusunu söylemek gerekirse telefon kılığına girmiş şeytan dürtüyor: Bir şeyler kaçırıyorsun! Bu bir sosyal medya mesajı da olabilir, internet sitelerinde yayımlanan bir haber de olabilir. Bazen de ‘reels’ kılığına bürünüyor. Mesleğimin bir gereği olarak haber akışını merak etmem, arada bir kontrol etmem anlaşılabilir bir şey. Önemli bir haberi kaçırma endişesi beynimin içinden farklı sinirleri takip ederek parmaklarımın ucuna emir veriyor: Kaydır bakalım ne var? Ama öbürlerini izah edemiyorum. Hele de o saçma sapan videoları. Cep telefonuma gelen mesajların çoğu da zaten böyle ıvır zıvır görüntüden oluşuyor.

WhatsApp gruplarından üzerime boca edilen videolar, fotoğraflar filan da cabası ve üstelik bu gruplardan çıkamıyorsun da! Çıksan “Hayrola, bir yerin mi kalktı” gibisinden özel mesajlar geliyor bu sefer. Bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum. Muhtemelen benim gibi tiplerden milyonlarca var ve buna da hiç kuşkum yok ki onlar da tıpkı benim gibi aslında bir psikolojik rahatsızlıktan mustarip olduklarının farkında değiller. Buna “dikkat eksikliği” deniliyor.

Harvard Üniversitesi’nde ‘deneysel davranış analizi’ yöntemini geliştiren Amerikalı psikolog Skinner, hayatta hiçbir şeyin düzensiz olarak verilen ödüller kadar çekici olamayacağını yazmıştı. Deneylerinden birinde hayvanları, içinde bir düğme olan kutulara koymuştu. Deneyin başında hayvanlar düğmeye her bastıklarında yem ile ödüllendirildiler. Hayvanlar doydukça düğmelere basmayı bırakıyorlardı. Deneyin bir diğer aşamasında, yiyecek vermek uzun süre kesilince de hayvanlar bir süre sonra düğmeye basmaktan vazgeçtiler. Son aşamada ise yiyecekler düğmeye her basıldığında değil, düzensiz aralıklarla verildi. Bu, hayvanların düğmelere kesintisiz olarak basmalarıyla neticelendi. Cep telefonlarımıza gelen sesli bildirimlerin de böyle bir etkisi var. Can sıkıcı bir toplantıdayken ‘çınn’ sesini duydunuz ve telefonunuzu açıp baktınız. Bir arkadaşınız beğeneceğinizi düşündüğü bir görüntü yollamış. İşte o an hissettiğiniz şey aslında bir ‘haz’ duygusu. Bu haz duygusu Skinner’in sözünü ettiği ‘düzensiz verilen ödüller’ etkisi yaratıyor ve giderek buna bağımlı hale geliyorsunuz.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı