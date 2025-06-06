Mehmet Y. Yılmaz: Savcının işi şimdi daha da zorlaşmış olmalı

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CHP Kurultayı’nda bazı delegelere oy vermeleri karşılığında menfaat sağlanması ile ilgili dava, hukuk tarihimize yazılırken ne tür bir ‘kâğıt’ kullanılacak; bugünden söylemek istemem.

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Dava ile ilgili iddianame Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesine göre açılmıştı. Savcının bu davayı açma gerekçesi ‘oylamaya hile karıştırıldığı’ iddiası.

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Bu iddianameyi kabul eden Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi ertesi gün söz konusu suçun ‘rüşvet suçu’ oluşturmuş olabileceği düşüncesiyle görevsizlik kararı verdi.

Dosya şimdi ağır ceza mahkemesi yolunda.

Burada amacın kendisi “Ben mağdurum” demediği halde iddianamede mağdur olduğu belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu mahkemeye zorla çıkarmak olduğu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından iddia edildi.

Gerçekten böyle midir, bunu bugünden bilemeyiz.

Ama bana öyle geliyor ki mahkeme esasen “Bana bulaşmayan dava bin yaşasın” diye düşünmüş.

Çünkü bu tür davalarda Saray’ı kızdıracak bir karar verme ihtimali hep var ve bu duruma düşen bir yargıcın başına gelmeyen kalmıyor.

…

Siyasi partiler, kamu kuruluşu da kamu yararına çalışan dernek de değil.

Dolayısıyla delegeleri de kamu görevlisi değil.

Savcının işi şimdi daha da zorlaşmış olmalı.

Çünkü önce bazı delegelerin, bazı çıkarlar karşılığında oy değiştirmeyi kabul ettiklerini ispat edecek.

İddianame “O dedi, bu dedi” iddianamesi.

Ceza yargılamasında “O dedi, bu dedi” ile karar verilemez.

Sonra da bu CHP delegelerinin siyaset yapan sivil vatandaşlar değil, kamu görevlisi olduklarını ispatlayacak.

Bunu ispatlayabildiği takdirde “Evet, dava siyasi değilmiş” diyebileceğiz.

İspatlayamaz ise bu dava, Türkiye’de adliyenin iktidarın elinde siyasi mücadelenin bir silahı haline getirildiğini ispatlamış olacak.

Ama bunu zaten biliyoruz, ispata ne gerek var diyecek olursanız da size haksız olduğunuzu söyleyemem.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı