Mehmet Y. Yılmaz: Sandığın milletin önüne bir daha getirilmemesi aklından geçiyor mudur?

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Hem polis sayısının kısıtlı olması hem de nezarethane olanaklarının yetersizliği rejimin bu konuda elini kolunu bağlıyor olmalı. Yoksa mesela Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza veren 15 milyon kişiyi içeri tıkmayı elbette isterler ama ne yapsınlar, memleketin imkânları bu kadar. Rejimin temel sorunu da esasen bu. Kaç kişiyi içeri tıkabilirsiniz?

Milleti artık korkutup, susturma dönemi geçti. Çünkü korkutarak susturmanın da bir sınırı var. Fetullahçılarla birlikte iş tuttukları günlerden itibaren bu işi o kadar abarttılar ki hepimizin derisi kayış gibi oldu, kimse korkmuyor. Yetersiz de olsa, otokratik yönetimi dengeleyecek mekanizmaları olmasa da demokrasinin sonucu bu. Azıcık bile olsa muktediri ürkütmeye yetiyor ve bir dereceye kadar elini kolunu bağlıyor. Ne yaparsan yap, eşkıyalıkla dünyaya hâkîm olunamıyor. Ya da durup bir nefes almak ve “Ben ne yaptım da bu işi bu noktaya getirdim” diye düşünmek var.

Bu tür rejimlerin en zor karar anı yani. Memleketimiz siyasal İslamcılarının ‘pragmatik’ oldukları söylenir. Benim kişisel gözlemim şu ki bu pragmatizm daha çok küçük hesaplarla ilgili oluyor. Bu konuda işe yarayacağını sanmıyorum. Gördüğüm o ki seçime kadar böyle gideceğiz. Rejimin, muhalefete karşı uyguladığı şiddet, dalgalı bir seyir izleyecek ama hiç bitmeyecek. Çünkü o eşik aşıldı. O sandığın milletin önüne bir daha hiç getirilmemesi aklından geçiyor mudur dersiniz?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

