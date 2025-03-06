Mehmet Y. Yılmaz: PKK kendisini feshettiğinde, KCK hâlâ bir terör örgütü sayılacak mı?

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PKK silah bırakma kararı alıp kendisini feshettiğinde, KCK hâlâ bir terör örgütü sayılacak mı?

KCK yapılanması içindeler denilerek belediye başkanları, politikacılar, gazeteciler yine cezai takibata mı maruz kalacaklar?

Bunları biz sıradan vatandaşlar bilmediği gibi anlaşılıyor ki İmralı ve DEMP de bilmiyor. Hatimoğulları şunu söylüyor:

“Yol haritası itibarıyla henüz planlanmış hiçbir şey yok. Zaten o yüzden biz iktidara ve devlete çağrı yapıyoruz, beklenen çağrı geldi. Bundan sonra bir adım atılmalı ki nasıl bir yol alınacağını hep beraber göreceğiz. O konuda bizde de bir somut bilgi yok. Burada iktidarın ve devletin rol üstlenmesi gerekiyor ki yol haritası açığa çıksın.”

Bu süreçte DEMP heyeti üç kere İmralı’ya gitti.

Yolculukların sonunda bütün siyasi partilere İmralı’daki görüşmeler ile ilgili bilgi verdiler.

Sadece Türkiye’deki siyasi partilere değil, Kuzey Irak yönetimine ve Kuzey Irak’taki Kürt siyasi partilerine de bilgiler verdiler.

Bütün bu süreçte görüşülmeyen, DEMP heyetiyle bir “ziyaret fotoğrafı” bile çektirmeyen bir tek kişi var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan!

Memlekette kuş uçmaz kervan geçmez yerlerdeki kupon arazilerin durumu ile bile tek başına ilgilenmek isteyen Cumhurbaşkanı, sanki bütün bu süreçte dış kapının mandalı gibi.

Barzani ve Talabani bile Türkiye’de PKK’nın kendisini feshetmesi, silah bırakması, “barış” ile ilgili ama Cumhurbaşkanı oralı değil.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı