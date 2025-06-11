Mehmet Y. Yılmaz: Otomobil kullanmak, devlet yönetmekten çok daha ciddiye alınması gereken bir şeymiş

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İçişleri Bakanlığı’nın “yeni eylem planında” ileri yaşlardaki sürücüler ile ilgili düzenlemeler yapılması da varmış.

Buna göre 65 yaş üstündeki vatandaşlar her iki yılda bir doktor kontrolünden geçecekler. 80 yaşını geçenlerde ise süre bir yıla indiriliyor.

Bu düzenleme ile görme, işitme ve refleks gibi yaşla birlikte zayıflayan sürüş yetenekleri takip edilerek, daha güvenli bir sürüş ortamı yaratılacakmış.

Söz konusu yaş sınırlamalarının eski dönemlerin yaş algısına göre yapıldığı belli.

65 yaşın artık “ileri orta yaş” olduğunu söyleyen hekimler filan bu işe ne der, bilemiyorum tabii.

Ancak kabul etmek gerekir ki yaş ilerlemesi görme, işitme ve reflekslerde sorunlara neden olabiliyor ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuyu ciddiye alması da tebrike şayan.

Ve bu vesileyle de öğrenmiş oluyoruz ki Türkiye’de otomobil kullanmak, devlet yönetmekten çok daha ciddiye alınması gereken bir şeymiş.

Çünkü Türkiye’yi halen yöneten ve yönetmeye talip olan “ileri yaşlıların” böyle bir kontrolden geçmeleri gerekmiyor.

Oysa bazı melekelerde ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan gerileme, otomobil kullanmak kadar devlet yönetmeyi de etkiliyor olmalı.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı