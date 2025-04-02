Mehmet Y. Yılmaz: Kılıçdaroğlu eski Kızılderili numaralarından birini yapıyor

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk’ün, olağanüstü kurultayda aday olup olmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması.”

Türkiye’de bu işlerin nasıl döndüğünü bilmesem bu fedakârlık ve hizmet aşkını görünce göz yaşlarıma hâkim olamazdım.

Memleketimizin havasından mıdır, suyundan mıdır bilmem ama bizim politika dünyamızda gücü eline geçirmek için bir kolunu feda etmeye hazır olanlar, hiç oralı değilmiş gibi yaparlar. Yandaşları vardır, plan da zaten öyle yapılmıştır. Kendisi doğrudan “Adayım” demez, yandaşları aday gösterir, onlar imza toplar vs. Bunlar da ne yapsın, halkın bu teveccühü ve ısrarına daha fazla dayanamazlar ve kendilerine tevdi edilen görevi kabul ederler.

Kılıçdaroğlu da bu eski Kızılderili numaralarından birini yapıyor. Kendisi talip olmamış da ısrar etmişler, kaç seçim kaybettiğini kendisi bile unuttuğu halde o koltukta oturmaya devam etmiş.

Seçimde başarısız olan genel başkanların görevi bırakması Türkiye’de de demokratik geleneklerden biri olabilseydi siyasi partilerimizin bugünkü donmuş görüntüleri de olmazdı. Bakın sadece bir genel başkan değişikliği bile CHP’de neleri değiştirdi. Kılıçdaroğlu gerçekten memlekete ve partisine hizmet aşkıyla doluysa yapacağı şey artık emekli olduğunu söylemek ve kenara çekilmek. Bunu aslında son Kurultay’da yapmalıydı ama beceremedi. Hâlâ da becerebilecek gibi görünmüyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı