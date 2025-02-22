Mehmet Y. Yılmaz: Haberler iyi değilse gazeteci ne yapsın?

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Başkan bey “Ülkede olumlu olaylar yaşanmadığı algısı yaratılıyor ve vatandaşlar karamsarlığa düşürülmek isteniyor” diyor.

‘Maksatlı yorumlara’ dikkat çekiyor ki benim de ilgimi en çok bu çekti: Maksadı olmayan yorum nasıl bir şey acaba?

İçinde kuru fasulye olmayan kuru fasulye yemeği istemek gibi bir şey olmalı.

Bunun için ‘inceleme’ başlatmış ki ‘üst sınırdan’ ceza verebilsin.

İnceleme ile varılabilecek sonucu zaten peşinen ilan ettiğine göre neyi inceletiyor, bilemedim.

İngilizcede “No news, good news” diye bir deyim var. “Haber yoksa iyidir” gibi çevirebiliriz.

Bir atasözü olmalı ama hangi millete aittir bilemiyorum. Belki de İngilizce konuşan milletlerin ortak atasözüdür.

İngilizcem bu konularda ukalalık yapmaya yetmez ama bu sözün ‘iyi tercümesi’ sanırım “Kötü haber tez yayılır” olmalı. Aynı kapıya çıkıyorlar çünkü.

‘Haber’ denilen şey gazeteciliğin ana malzemesi. Ve gazeteci denilen insan tipi esasen kötü gidenin peşindedir. Halk adına denetim görevi böyle yerine getirilir. Gazetecilerin işi şakşakçılık değildir.

Demokrasilerde basından dördüncü güç diye söz edilmesinin nedeni budur.

Ve dünyanın her yerinde hükümetlerin ve farklı çıkar gruplarının basını ‘felaket tellallığı’ ile suçlamasının nedeni de budur.

İyi şeyler var da biz mi görmedik?

Ayrıca hep kötü olayların olmasının sorumlusu da gazeteciler değildir.

Memlekette iyi şeyler oldu da biz mi görmezden geldik?

Sonuçta bizim işimiz topluma ve dünyaya bir ayna tutmaktan ibaret, bunu da unutmamalı. Aynadan yansıyanlar hoşumuza gitse de gitmese de gerçek bu.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı