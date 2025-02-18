Mehmet Y. Yılmaz: 'Gerginlik yaratmak için haklarında soruşturma açtırmayı başaranların' aklıma geliş sıralarına göre listesi

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“Gerginlik yaratmak için haklarında soruşturma açtırmayı başaranların” aklıma geliş sıralarına göre listesi:

Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ömer Aras, Barış Pehlivan, Suat Toktaş, Kürşad Oğuz, Seda Selek, Serhan Asker, Hilal Saraç, Merve Taşkın, Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer.

Listeye dahil edebileceğim belediye başkan yardımcıları, belediye meclisi üyeleri, sendikacılar filan da var aslında.

Hatta sosyal medyada gevezelik ederken yakayı polise ve savcıya kaptıran sıradan vatandaşlar da var ama interneti çok fazla meşgul etmek istemedim.

Ne olur ne olmaz, “interneti meşgul ederek yargı görevini yerine getirenin online alışveriş etmesini etkilemek” gibi bir suçlamayla Silivri’ye taşınmak istemem. Hem bu mevsimde soğukmuş hem de yemekleri çok kötüymüş diye duydum.

Bakan, öyle görünüyor ki hepimizle dalga geçmek istiyor ama mizah yeteneği pek gelişmemiş, ancak bu kadarını yapabiliyor.

Ve benim de en çok merak ettiğim şey de bu zaten: Bu ülkeyi 2028 yılının Mayıs ayına kadar yönetme yetkisi almış bir iktidar, neden bu kadar gergin?

Seçime kadar önümüzde hayli uzun bir süre var ve bu süreyi sorunları çözmek için kullanmak yerine, milletin sinirlerini iyice germek için kullanmak niye?

Sinirleri gerilenler sadece muhalefete oy verenler değil üstelik. Rejimin kendi seçmeninin de sinirleri bu tartışmalı ortamda geriliyor.

Ülkeyi yönetme görevini seçimde almış iktidarın neden bu kadar gergin olduğunu biliyoruz: Ekonomiyi öyle bir hâle getirdiler ki gelecek seçimden umutları giderek azalıyor.

Buna bir de Erdoğan’ın uzun süren iktidarının yarattığı yıpranmayı da ekleyin.

Hayatından memnun olanların sayısı düzenli olarak azalıyor. Bunların iktidarı sorumlu tutmaları da normal.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı