Mehmet Y. Yılmaz: Erdoğan'ın gelecek seçimler izleyeceği yol büyük ölçüde belli olmuş görünüyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek seçimler için izleyeceği yol büyük ölçüde belli olmuş görünüyor.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığındaki üçüncü dönemini mümkün olduğunca tamamladıktan sonra TBMM’ye bir erken seçim kararı aldırarak dördüncü kez Cumhurbaşkanı olmanın yollarını arayacak. Kulis bilgilerine göre tarih 2027 kasım ayı olabilir.

Bu türden siyaset mühendisliklerinin toplumda hoş karşılanmadığı bir gerçek.

Geçmiş tecrübeler beni yanıltmıyorsa, Erdoğan da bu gerçeği bizzat öğrenecek.

TBMM’nin seçimi erkene almasının bir tek yolu var: 360 milletvekilinin seçimin yenilenmesi yolunda oy kullanması.

Eğer muhalefet partileri “Erdoğan’ı sandıkta yenelim” heyecanına kendilerini kaptırmazlar ise Erdoğan’ın büyük çapta milletvekili transfer etmesi gerekiyor.

YRP’nin de artık muhalefette olduğunu düşünürsek lazım olan ekstra milletvekili sayısı 36.

Zor görünüyor ama bütünüyle de imkânsız değil.

Sadece AKP’nin içinden çıkan partilerden değil, CHP’den, İYİP’ten de transferler olabilir, şaşırmayın.

Bizim gibi ülkelerde milletvekilliği bir tür “meslek” gibi görülüyor.

Kuşkusuz ki bunu bir “kamu hizmeti” olarak görenlerin sayısı az değildir ama profesyonel siyasetle hayatını sürdürmek isteyenlerin kolayca bulunabildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Bir daha seçilemeyeceğini bilen bir milletvekilini çeşitli “müşevviklerle” parti değiştirmeye ikna etmek zor olmuyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı