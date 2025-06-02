Mehmet Y. Yılmaz: Erdoğan artık kendisi gitmek istese de gidemez

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Erdoğan artık kendisi gitmek istese de gidemez.

Tek adam olma hevesiyle çıktığı yolda öyle bir “hukuk” yarattı ki tek çaresi emri hak vaki olana kadar o koltukta oturmanın yolunu bulmak.

Aradan 30 yıl geçtikten sonra diplomalar bile iptal edilebiliyor, iki üç “itirafçı” bulunduğunda hapisten ne zaman çıkabileceğinizi savcı dâhil kimse bilmiyor, “itirafçı” yoksa yaratmak için toplayabildiğiniz kadar adam toplayabiliyorsunuz vs.

Bizim memlekette “devri sabık” yaratmak, gücü elinde tutan için çocuk oyuncağı sayılır.

Enerjimizi böyle birbirimizle didişerek harcarız ama herkesin sırayla yüreğini soğutma imkânı bulabiliyor olması da meselenin bir başka boyutu.

Bir kere gücü eline geçiren o gücü hiç kaybetmeyeceği yanılsaması içinde yaşıyor. Ama azmedene sıra mutlaka geliyor.

Erdoğan’ın yaşadığı açmaz da tam olarak bu.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı