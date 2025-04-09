Mehmet Y. Yılmaz: Ağır eleştiri sınırını aşacak siyasi eleştiri demokrasilerde herkesin 'haddinde', devlet memurları hariç!

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Cunta, adı üzerinde küçük bir grubun bir kurumu, ülkeyi vs. yönetmek üzere bir araya gelmeleri ve aralarına başkalarını da almamaları durumunu tanımlar ki bu bizim Reis’e uymaz. Erdoğan, her şeyi tek başına yönetmek isteyen bir karakter ve zaten bu Anayasa da onun bu isteğini yerine getirmek için bu hale getirildi. Anayasa’nın verdiği yetkileri, vermediği yetkileri de bileğinin kuvvetiyle dâhil ederek kullandığı için Erdoğan’a ‘siyasal gücü tek başına elinde tutan kimse’ anlamında ‘otokrat’ demek mümkün.

Nitekim Özel, Erdoğan’a ilk kez ‘cuntacı’ dediğinde tarih 29 Mart 2025, yer ise Maltepe miting alanıydı. Böyle bir grupla ülkeyi yöneten karaktere elbette ‘cuntacı’ denmez. Kim bilir, kızanlar da belki de bu yüzden kızıyorlardır: Bizde sahip olmadığımız bir güç vehmediyor, Reis’i kızdıracak diye!

Öte yandan tepkiler arasında iki tanesi var ki üzerinde durmaya değer. Biri Dışişleri Bakanlığı’na bakmakla görevlendirilmiş memur Hakan Fidan’ın tepkisi. Özel’e “Haddini bil” diyor ki sıfatı bakan da olsa, gerçek pozisyonu tayin edilmiş kamu görevlisi. Böyle konularda konuşmak bir ‘had’ meselesiyse o hadde siyaseten sahip olan esasen Özgür Özel, Hakan Fidan değil. Siyaset yapmak, ağır eleştiri sınırını aşacak derecede siyasi eleştiri yapmak demokrasilerde herkesin ‘haddinde’ olan bir durumdur, devlet memurları hariç!

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı