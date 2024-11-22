Mehmet Üstündağ: ‘Nafaka alan damat’ sosyetenin dilinden düşmüyor!

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Haziran 2023’te boşandığı iş kadını Bihter Günaydın’dan aylık 300 bin TL nafaka almaya devam eden Çıtmacı, geçtiğimiz ekim ayında Avukat Gülnur Tutumoğlu ile üçüncü evliliğini yaptı.

Düğünde çiftin nikâh şahitleri arasında Şekip Mosturoğlu, Engin Keçeli ve Fikret Orman bulunurken, düğüne katılan ünlü isimler arasında ise Mert-İdil Fırat çifti, oyuncu Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani yer aldı. Düğün sonrası yeni eşiyle birlikte Avrupa’da lüks bir balayı tatiline çıkan Barbaros Çıtmacı, balayı dönüşünde dikkat çeken bir adım atarak, eski eşi Bihter Günaydın’dan nafaka almaya devam etmek için yeniden mahkemeye başvurdu.

Bu durum, ekonomik güce sahip bireylerin nafaka talebine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirirken, “Nafaka alan damat” sosyetenin dilinden düşmüyor!

Bu hikâye, daha uzun bir süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Mehmet Üstündağ’ın yazısı