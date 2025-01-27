Mehmet Üstündağ: Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu!

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Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu! Ünlü oyuncu, ‘iş geliştirme müdürü’ olarak başladığı firmada, Londra’daki yeni projeleri Türklere tanıtıyor…

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Emre Kınay, Londra’da bambaşka bir alanda kariyerine yön verdi. Başarılı oyuncu, Londra merkezli bir emlak firmasında “iş geliştirme müdürü” olarak çalışmaya başladı.

Kınay, 2 yıl önce sahibi olduğu Duru Tiyatro’nun bir şubesini Londra’da açmış ve burada oyunculuk eğitimleri vermeye başlamıştı. Londra’da sanata olan katkısını devam ettirirken, emlak sektöründe de yeni bir adım atması dikkatimi çekti!

Hem yatırım yapmak hem de çocuklarının eğitim hayatını desteklemek için Londra’da ev satın alan Türklerin sayısı giderek çoğalıyor biliyorsunuz. Emre Kınay da belli ki İngiltere’nin artan Türk emlak talebini fırsata çevirmeyi hedeflemiş. Hayırlı, uğurlu olsun…

Mehmet Üstündağ’ın yazısı