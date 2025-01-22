Mehmet Üstündağ: Aziz Yıldırım, 9 milyon liralık aracı Mesut Özil'e hediye etmiş

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Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil için çok anlamlı bir jest yapmış.

Yıldırım, 9 milyon TL değerindeki elektrikli BMW i7 model aracı Özil’e hediye etmiş!

Hediyenin, Mesut Özil’in eşi Amine Özil’in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için düşünüldüğü söyleniyor.

BMW i7, elektrikli araç dünyasının prestijli modellerinden biri…

Teknik donamını da, çevreci özellikleri de ve fiyatı da üst segment!

Aziz Yıldırım’ın bu hediyesinin, anlamlı bir dostluk ve vefa göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bence bu cömert jest, uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Mehmet Üstündağ’ın yazısı