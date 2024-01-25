Mehmet Tezkan: CHP kaybetsin diye uğraşan CHP’liler!

Evirmeye çevirmeye gerek yok.

Sayıları hayli fazla bir grup CHP’li, CHP’nin seçimi kazanmaması için elinden geleni yapıyor… Bugünkü yönetimin başarısız olması için…

31 Mart’tan sonra yeniden kongreye gidilmesini sağlamak için…

Kim bunlar?

İçlerinde milletvekilleri var, il başkanları var, ilçe başkanları var, delegeler var. Kısaca kongreyi kaybedenler diyelim…

Özgür Özel’i istemeyenler, İmamoğlu’nu sevmeyenler…

Tek istekleri CHP’nin İstanbul’u kaybetmesi… Böylece İmamoğlu’nu saf dışı bırakacaklarını, Özel’i de olağanüstü kongrede indireceklerini düşünüyorlar… Daha doğrusu planlıyorlar. Bunun için de gece gündüz çalışıyorlar…

Mehmet Tezkan’ın yazısı