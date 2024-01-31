Mehmet Tezkan:  Büyük operasyonun ilk adımı

Bahçeli sık sık kürsüsünden haykırıyor; ‘Anayasa Mahkemesi kapatılsın’ diyor.

Amaçları ne?

Anayasa Mahkemesi kapatılırsa çıkardıkları yasanın Anayasa’ya uygun olup olmadığını kim denetleyecek?Hangi kurum? Hangi mahkeme?

Hiç kimse…

O zaman istedikleri yasayı çıkartıp istedikleri gibi at koşturabilirler…

Nihai hedefleri bu…

Şimdi diyeceksiniz ki seçime giderken neden Can Atalay ‘ın vekilliğini düşürerek operasyonu başlattılar…

Millet çay/simit konuşmasın diye…

Erdoğan’ın 1993 yılında çay simit hesabı üzerinden zalim iktidar diye bağırdığı video paylaşılmasın diye…

Emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığı söylenmesin diye…

Mazotun 45 liraya yaklaştığı haber yapılmasın diye…

Yasama organı silikti, etkisizdi, işlevsizdi, itibarı zedelenmişti…

Bekir Bozdağ ipini çekti, son darbeyi vurdu.

Yargıtay’ın herhangi bir dairesinden emir alan kurum haline getirdi.

Mehmet Tezkan’ın yazısı