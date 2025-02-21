Mehmet Tez: Sanatçı değil Spotify makinesini besleyen bir kölesiniz

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Spotify “Pre-Campaign Insights” yani kampanya öncesi bilgilendirme raporu hazırlıyor. Bu raporda şirketlere mesela yeni çıkacak albümlerinde hangi şarkıların discovery mode tarafından önerilmeye daha uygun olduğu bilgisi veriliyor. Suç mu değil. Ama müzik için iyi bir şey mi? Bir süre sonra sadece algoritmanın seveceği işleri üretmeye mecbur kalıyorsunuz. Nerde sanatsal yaratıcılık? Sanatçı değil Spotify makinesini besleyen bir kölesiniz artık.

Bu uygulamalar gizli kapaklı değil sanatçılara açıkça sunulan imkanlar. Sadece sıradan dinleyicinin bilmediği işler ve iç yüzleri de bugüne kadar araştırılıp, etkileri ölçülüp bir kitap olarak karşımıza getirilmemişti. Daha önce Spotify hakkında eleştirel kitaplar çıktı ancak ilk kez bu açıdan bir değerlendirme yapılıyor.

Gelecekte müzik Spotify ve benzeri platformların etkisinden ne kadar kurutulursa o kadar özgürleşecek. Konu pop müzik olduğunda kocaman bir endüstri ve milyarlarca dinleyici söz konusuyken, büyük şirketler bu endüstriyi bu derece tekelleri altına almışken özgürlük ne demek ben de bilmiyorum doğrusu. Ama şunu biliyorum, en azından bir denge olmalı. Stream yegâne müzik dinleme deneyimi olmamalı. Müzikle ilişkimiz stream’den ibaret olmamalı. Stream müziğin üzerine bu derece çökmüşken dengeden söz etmek mümkün değil.

Mehmet Tez’in yazısı