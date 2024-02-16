Mehmet Şimşek: 2026’ya kadar fiyat istikrarını sağlamış olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız. Konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak” dedi.

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Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nun açılışında konuştu.

Enflasyonun 2024’ün ikinci yarısında kayda değer bir şekilde düşeceğini ve 2026’ya kadar fiyat istikrarının sağlanacağını belirten Şimşek şunları söyledi:

*İnanıyoruz ki buraya ulaşmak için doğru programa sahibiz. 2026’ya kadar fiyat istikrarını sağlamış olacağız ancak yolculuğumuz zaten başlamış durumda. Mali sağlığı düzeltiyoruz, büyük depremden kaynaklanan hasarı onarıyoruz, eksikleri azaltıyoruz, daha da önemlisi bu kazanımları sürekli kılmak için yapısal reformlar uygulayacağız.

*Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız, konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. Enflasyon azaltılmasına giden yol, enflasyonun bu yıl yüzde 30’ların ortalarına düşmesini, gelecek yıl yüzde 14 civarına düşmesini, 2026’da tek basamaklıya düşmesini hedefliyoruz. Bu, küresel deneyimle uyumlu bir öngörü.

Enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu’na göre yüzde 64,86, Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre yüzde 129,11.