Mehmet Şakir Örs: Nüfusun neredeyse 5'te 1'i yardımlarla yaşıyor

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Yıllık enflasyon oranını TÜİK 39.05, İTO 45.35, ENAG 79.51 olarak açıkladı. Memur ve memur emeklisinin zam farkı hesaplanıyor. Ekonomik sorunlar vatandaşın temel gündemi. 600 bini aşkın kamu çalışanı toplusözleşmeye hazırlanıyor. Çayırhanlı madenciler özelleştirmeye karşı direniyorlar. İzmir’de tütün işçileri greve çıkıyor. Üniversitelerde öğrencilerin yemek fiyatlarını protestoları yaygınlaşıyor.

Kısacası insanımız, halkımız zor bir dönemden geçiyor. Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere temel tüketim maddelerinde görülen fiyat artışları, vatandaşın belini büküyor. Bütün bu olumsuzluklara bir de kış mevsiminin getirdiği zorluklar eklenince geçim koşulları iyice ağırlaşıyor. Vatandaş geçinmekte zorlanıyor. Nüfusun neredeyse 5’te 1’i yardımlarla yaşıyor.

Mehmet Şakir Örs’ün yazısı