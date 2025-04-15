Mehmet Şakir Örs: İşsizlik seçim sürecinde en çok üzerinde durulması gereken konu olmalı

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Halkın başat gündemi olan ekonomideki sorunların içinde işsizliğin apayrı bir önemi var. Bu öyle bir sorun ki hemen her çevrede ve ailede karşılaşmak olası. Özellikle genç ve eğitimli kesimlerdeki işsizliğin yüksek oranlarda oluşu, sorunun sosyal boyutlarını daha da ağırlaştırıyor. İşsizlik sorunu, giderek adeta “ateşten gömlek” haline geliyor. TÜİK’in “İşgücü İstatistikleri, Şubat 2025” raporuna göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8.2 olurken geniş tanımlı oran da yüzde 28.4’ü buluyor. DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK verileri üzerinden geniş tanımlı işsiz sayısını 11 milyon 417 olarak hesapladı.

İşsizlik konusunda açıklanan veriler, sorunun ağırlığını tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Ülkemizde kabaca her 10 kişiden üçü işsiz, her 4 işsizden biri üniversite mezunu. Hele resmi kayıtlara geçmemişleri ya da iş bulmaktan umudunu kesip evine kapanmışları ve hayata küsmüşleri de dikkate alırsanız, bu rakamlar daha da artabilir. İşsizlik sorunu, bu sorunun çözümüne yönelik sosyal politikalar-projeler, önümüzdeki seçim sürecinin üzerinde en çok durulması gereken konuları olmalıdır.

AKP iktidarı döneminde, ekonomik faaliyetin temel ağırlığı, hizmet sektörüne, inşaata, yapsatçılığa ve paradan para kazanmaya kaymıştır. Siyasal iktidar, kendi tercihleri doğrultusunda rant ekonomisine yönelmiştir. Oysa ülkemizde işsizliği ortadan kaldıracak yeni yatırımlara ve büyük sanayi tesislerine, üretim alanlarına ihtiyaç vardır.

Mehmet Şakir Örs’ün yazısı

