Mehmet Şahincileroğlu: Artan maliyetlerle birlikte reklam gelirleri düşen ve reytinglerde beklentinin uzağında kalan tam 13 dizi final yaptı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

2024-2025’i de içine alan yeni yayın dönemi, Eylül ayında başlamıştı. O zamandan bu yana birçok yapım, reyting canavarına yenik düştü. Peki, bu süreçte kaç dizi ekrana veda etti?

Artan maliyetlerle birlikte reklam gelirleri düşen ve reytinglerde beklentinin uzağında kalan tam 13 dizi, final yaptı.

Geçen sezondan devam eden 5 dizi vardı; ‘Taş, Kâğıt Makas’ (Kanal D), ‘Kirli Sepeti’ (NOW TV), ‘Kara Ağaç Destanı’ (TRT 1), ‘Yalan’ (Kanal D) ve ‘Yabani’ (NOW TV)… RTÜK’ten yayın durdurma cezası alan ‘Yabani’nin finali yeni yıla sarktı.

8 yeni diziden ‘Güzel Aşklar Diyarı’ (Kanal D), ‘Kör Nokta’ (atv), ‘Karadut’ (atv), ‘Gizli Bahçe’ (NOW TV), ‘Kalpazan’ (Show TV), ‘Kötü Kan’ (NOW TV), ‘Aşk Evlilik Boşanma’ (NOW TV) ve ‘Holding’ (atv) ise, sezona büyük umutlarla başlasa da bir türlü başarıyı yakalayamadı.

…

Kimisinin hikâyesi değişti kimisinin oyuncu kadrosu kimisinin de günü… Ne yazık ki, bu da çare olmadı. Sosyal medyada çok konuşulmak iyi ama ‘Bu reyting olarak dönecek’ diye bir kural yok.