Mehmet Özyazanlar: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yine gerilim

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesindeyiz ve yine gerilim, maç günü yaklaştıkça memleketin genel toplumsal atmosferine etki edercesine yükseliyor.

Nasıl yükselmesin ki, 2024 yılında yapılan araştırmaya göre Galatasaray’ın taraftar sayısı 31 milyon 588 bin 779, Fenerbahçe’nin taraftar sayısı 27 milyon 319 bin 161. Bu iki kulübün toplam taraftar sayısı 58 milyon 907 bin 940.

Tek başarı ölçütünün şampiyonluk olarak görüldüğü ve hedefe ulaşmak adına her yolun mübah sayıldığı arızalı bir futbol kültürünün hakimiyetindeki bir ortamda şampiyonluk yarışını etkileyebilecek bir maç öncesinde gerilimin yükselmesi elbette doğal.

Lakin bizim taraftarlık algımızda kinin, nefretin, düşmanlığın yeri büyük. Bu nedenle 60 milyona yakın kişinin dahil olduğu gerilim aynı zamanda ciddi bir endişe kaynağı…

Bu maçların -deplasman takımı taraftarları çok kısıtlı sayıda olmasına karşın- ancak binlerce polisin gözetiminde oynanabilmesi futbol kültürümüz adına utanç verici.

Her sorunu güvenlikçi yaklaşımla ele alan ve polisiye önlemlerle, yasaklarla, cezalarla çözmeye çalışan genel yönetme anlayışımızın spordaki yansıması bu durum.

Polisiye önlemler, gerek toplumsal atmosfer üzerinde yarattığı olumsuz etki açısından, gerekse de ekonomik açıdan kesinlikle sürdürülebilir değil ancak nefret, düşmanlık, linç üzerine kurulu mevcut kültürü değiştirecek ve oyunun daha medeni şekilde izlenmesini sağlayacak çözüm yöntemlerini hayata geçirmek belli ki futbolu yönetenlerin çapını aşıyor…

Mehmet Özyazanlar’ın yazısı