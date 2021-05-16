Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Öz: Kilo vermenize yardımcı olacak 25 ipucu

Tüm takviyeleri ve operasyonları unutun… Kilo vermek için sadece beslenmenizde ve günlük rutininizde basit değişiklikler yapın. Kalıcı kilo verme yolculuğunuz için tecrübeyle sabit en etkili önerilerimi sizlerle paylaşıyorum.

YULAF TÜKETİN

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARIN TADINI ÇIKARIN

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Reklam

KURUYEMİŞ YİYİN

MEDİTASYONA BAŞLAYIN

KIZARTMADAN PİŞİRİN

Reklam

‘AKILLI ALIŞVERİŞ’ YAPIN

BOL SU İÇİN

RESTORANDA KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN

SALATA YEMEYİ KEYİFLİ HALE GETİRİN

ACİL DURUM PAKETİ HAZIRLAYIN

PULBİBERİ BAŞTACI EDİN

YEMEK YEMENİZİ YAVAŞLATIN

YEMEKLERDEN ÖNCE YÜRÜYÜN

KONSERVE SOMON ALIN

PAKETLİ ABUR CUBURLARDAN UZAK DURUN

YEŞİL ÇAY İÇİN

UYKUYU ÖNCELİKLENDİRİN

KAFEİNSİZ KAHVE İÇİN

SIVI BAZLI YİYECEKLER TÜKETİN

HAREKET ETMEK İÇİN SEBEP YARATIN

YEMENİZİ TETİKLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEYİ

MEYVENİZE TARÇIN SERPİN

DİKKATİNİZ SÜREKLİ TABAKTA OLSUN

Mehmet Öz’ün yazısı

SON HABERLER

Bir insanın, bir musibete ‘müstahak’ olduğuna nasıl karar verilir?

Karadeniz ahalisinin verdiği oya bakıp da “Beter olsunlar” diyen biri, örneğin aynı bölgede bundan kırk yıl önce hangi siyasi görüşün ağırlıklı olduğunu, hangi partilerin ne kadar oy aldığını merak ediyor mu? 1980 darbesinden önce solun güçlü olduğu çoğu ilde, bugün AKP yüksek oranda oy alıyor. Neden?