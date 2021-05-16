Mehmet Öz: Kilo vermenize yardımcı olacak 25 ipucu

Tüm takviyeleri ve operasyonları unutun… Kilo vermek için sadece beslenmenizde ve günlük rutininizde basit değişiklikler yapın. Kalıcı kilo verme yolculuğunuz için tecrübeyle sabit en etkili önerilerimi sizlerle paylaşıyorum.
YULAF TÜKETİN
SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARIN TADINI ÇIKARIN
ÖĞÜN ATLAMAYIN
KURUYEMİŞ YİYİN
MEDİTASYONA BAŞLAYIN
KIZARTMADAN PİŞİRİN
‘AKILLI ALIŞVERİŞ’ YAPIN
BOL SU İÇİN
RESTORANDA KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN
SALATA YEMEYİ KEYİFLİ HALE GETİRİN
ACİL DURUM PAKETİ HAZIRLAYIN
PULBİBERİ BAŞTACI EDİN
YEMEK YEMENİZİ YAVAŞLATIN
YEMEKLERDEN ÖNCE YÜRÜYÜN
KONSERVE SOMON ALIN
PAKETLİ ABUR CUBURLARDAN UZAK DURUN
YEŞİL ÇAY İÇİN
UYKUYU ÖNCELİKLENDİRİN
KAFEİNSİZ KAHVE İÇİN
SIVI BAZLI YİYECEKLER TÜKETİN
HAREKET ETMEK İÇİN SEBEP YARATIN
YEMENİZİ TETİKLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEYİ
MEYVENİZE TARÇIN SERPİN
DİKKATİNİZ SÜREKLİ TABAKTA OLSUN