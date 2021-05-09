Mehmet Öz: COVID-19’un geçmek bilmeyen üç semptomunu iyileştirme yolları

‘Uzun COVID’ denen ve hastalık geçtikten sonra da devam eden belirtilerden en yaygın olanları koku kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk. Düzenli egzersizlerle bu semptomların iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Portakal, gül, nane, mum gibi belirgin kokusu olan dört farklı şeyi alın ve her birini 10 saniye boyunca koklayın. Bunu her sabah ve akşam tekrarlayın.

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Biraz ‘pulmoner egzersiz’ yapmak akciğer kapasitenizin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

… dinlenme, rutin ve egzersiz dengesini iyi bulmak gerekiyor. Her gün televizyon, telefon, kablosuz internet gibi cihazlardan uzakta durmak üzere vakit ayırın. Gün içinde biraz fiziksel aktivitede bulunmaya çalışın. Kısa bir yürüyüş, köpeğinizin topunu fırlatıp oyun oynatma gibi basit egzersizler seçebilirsiniz. Bu, gece daha iyi uyumanıza yardımcı olacak. Sonra bir uyku saati belirleyin. Bu saat düzenini iki hafta boyunca sürdürmek, bedeninizin buna alışmasını sağlayacak.

Mehmet Öz’ün yazısı