Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Öz: COVID-19’un geçmek bilmeyen üç semptomunu iyileştirme yolları

‘Uzun COVID’ denen ve hastalık geçtikten sonra da devam eden belirtilerden en yaygın olanları koku kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk. Düzenli egzersizlerle bu semptomların iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Portakal, gül, nane, mum gibi belirgin kokusu olan dört farklı şeyi alın ve her birini 10 saniye boyunca koklayın. Bunu her sabah ve akşam tekrarlayın. 

Reklam

Biraz ‘pulmoner egzersiz’ yapmak akciğer kapasitenizin geri kazanılmasına yardımcı olabilir. 

dinlenmerutin ve egzersiz dengesini iyi bulmak gerekiyor. Her gün televizyon, telefon, kablosuz internet gibi cihazlardan uzakta durmak üzere vakit ayırın. Gün içinde biraz fiziksel aktivitede bulunmaya çalışın. Kısa bir yürüyüş, köpeğinizin topunu fırlatıp oyun oynatma gibi basit egzersizler seçebilirsiniz. Bu, gece daha iyi uyumanıza yardımcı olacak. Sonra bir uyku saati belirleyin. Bu saat düzenini iki hafta boyunca sürdürmek, bedeninizin buna alışmasını sağlayacak.

Mehmet Öz’ün yazısı

Reklam

SON HABERLER

Fiyatlar halde ‘uçmuş’, pazarda ‘kudurmuş’

‘Tam kapanma’ günlerini yaşayan Türkiye’de, süreç başladığından beri ilk kez semt pazarları kuruldu. 29 Nisan-8 Mayıs arasını ‘boş geçen’ pazarcılar bugün tezgahlarını açtı. Beşiktaş ilçesindeki cumartesi pazarında edindiğim izlenime göre esnaf da alışverişe giden de fiyatların yüksek olmasından şikayetçiydi. Esnafa göre halde fiyatlar uçmuştu; semt sakinlerine göre ise tezgahlardaki fiyatlar!