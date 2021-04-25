Mehmet Öz: Bacak ağrısını asla göz ardı etmeyin

Bazen yeterli su içmediğimizde, bazen spor salonunda kendimizi zorladığımızda ya da uzun bir aradan sonra koşuya çıktığımızda, kısacası o veya bu nedeniyle hepimiz bir şekilde bacak krampları yaşadık. Ama bacak ağrısının öyle bir türü var ki çok ciddi bir problemin habercisi olabilir.

Derin ven trombozu, vücudumuzda derin toplardamarın kan pıhtısı nedeniyle tıkanması sonucu oluşan ciddi bir hastalık. Genellikle uyluk veya alt bacakta meydana geliyor.

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Hastalığın en tipik belirtisi bacak ağrısı. Alt bacaktan başlayarak kramp ağrısı gibi veya genel bir ağrı gibi hissettirebilir. Ağrı sonra tek bir noktada toplanabilir ve daha keskin hissedilebilir. Ayrıca bu bacakta şişme meydana gelebildiği gibi, kızarıklık ve ısı artışı da olabilir.

Derin toplardamar tıkanıklığında hiçbir belirtinin görülmediği durumlar da oluyor. Kan pıhtıları açılabilir (sıvılaşabilir) ve kendiliğinden yok olabilir

ama hayati tehlike oluşturan komplikasyonlara da sebebiyet verebilir.

Mehmet Öz’ün yazısı