Mehmet Öz: Alzheimer’a karşı stratejik beslenme

Yapılan yeni araştırmalar, sağlıklı ve stratejik bir beslenme planının hem beyninizi korumada hem de demans ve alzheimer gibi hastalıklardan korunmada etkili bir rol oynadığını gösteriyor. Üstelik genetik risk faktörü taşıyan kişiler için bile potansiyel fayda sağlayan önemli besinler mevcut…

Çaydaki antioksidanlar beyni ‘nörodejenerasyondan’ ve damar hasarından koruyor.

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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, özellikle de sarısı, sağlıklı bir beyin için gerekli besin maddeleriyle dolu.

Ançüez, ringa, somon gibi omega-3 zengini besinler tüketmek önemli.

Araştırmalar yabanmersini tüketen kadınların bilişsel gerilemelerini 2.5 yıla kadar yavaşlatabileceğini gösterdi. Bir başka çalışma 16 hafta, günde en az bir defa, 190 gram yabanmersinine denk dondurularak kurutulmuş yabanmersini tozu tüketenlerde hafızada ilerleme olduğunu kanıtladı.

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Özellikle akşam yemeği ve kahvaltı arasındaki uzun açlık alzheimer riskinizi yüzde 50’ye kadar azaltabilir.

Mehmet Öz’ün yazısı