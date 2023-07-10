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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Zamlar otomatiğe bağlanmış şekilde devam edecek

Seçim bitti, kel göründü… Doğal olarak bir önceki AK Parti iktidarının yarattığı enkazı kaldıracak bir babayiğit gerekiyordu ve alelacele Mehmet Şimşek getirildi. Zira ekonomik rasyonaliteye dönmekten başka bir çare kalmamıştı ama yaratılan bu enkazın da bir bedeli olacaktı.

İşte şimdi hepimiz için bedel ödeme zamanı… Bilmem sesini duyabiliyor musunuz ama yağmur gibi zamlar yağıyor. Hükümetin müjde diye duyurduğu, asgari ücret, memur ve emekli zamları daha halkın cebine girmeden iğneden ipliğe zamlarla ve insaf sınırını zorlayan yeni vergilerle buharlaşıverdi…


Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra da zamlar otomatiğe bağlanmış bir şekilde devam edecek. Şimdi seçimlerde iktidara destek verenler dahil pek çok kesimden itiraz ve eleştiri sesleri yükseliyor; hani her şey güzel olacaktı?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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