Mehmet Ocaktan: Yarım yamalak atılan adımlar

Tarihin en zorlu ekonomik kriziyle baş etmeye çalışan Türkiye’nin ekonomide, hukukta, özgürlüklerde kısacası bütün demokratik değerler anlamında her zamankinden çok normalleşmeye ihtiyacı var.

Görüyoruz ki Mehmet Şimşek, önümüzde yerel seçimler olduğu için eksik de olsa ekonomide rasyonel adımlar atmaya çalışıyor. Ancak bugün seçim endişesiyle yarım-yamalak atılan adımlar, Türkiye’yi telafisi imkansız daha derin bir krize de sürükleyebilir. Bu açıdan, Körfez ülkelerinden gelecek bir miktar paraya güvenerek faiz artışının beklentilerin altında tutulması, Şimşek’in hedeflerini dinamitleyen bir yaklaşımdır.

Nitekim Daron Acemoğlu, “Merkez Bankası’nın 2:50 puan faiz arttırması, ve enflasyonun ve ekonominin geleceğini Orta Doğu’dan gelen paraya bağlanması gerçekten endişe verici” diyerek bu tehlikeye dikkat çekmiş bulunuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı