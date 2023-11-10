Mehmet Ocaktan: Yargıtay’dan Anayasa’yı ilga girişimi

Çok talihsiz günler yaşıyoruz… Her on yılda bir darbeler yaşadık, siyasetin üzerine çöken ‘vesayet’ dönemlerini, 367 garabetini gördük ama böylesine hiç tanık olmamıştık.

Son beş yılda ‘artık bu kadarı da olmaz’ dediğimiz ne kadar olumsuzluk varsa hepsi oldu. Ama bu kez kabile devletleri dışında hiçbir ülkede eşi benzeri görülmeyen, hatta henüz hukukla tanışmamış ilkel kabilelerde bile olmayan bir şey oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza atarak Can Atalay hakkında ‘ihlal’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kısacası, anayasanın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi’nin kararına yargı ve yürütme dahil herkesin uymak zorunda olduğunu açıkça belirtmesine rağmen, Yargıtay anayasaya karşı darbe girişiminde bulundu.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı