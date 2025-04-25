Mehmet Ocaktan: 'Vatan-millet-bayrak' hamaseti üretmekten, esas problemlerimizi konuşmaya vakit bulamadık

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Kahramanmaraş merkezli depremde şehirlerimiz yıkılmış, elli binin üzerinde insanımızı kaybetmiştik. Bu öylesine büyük bir acıydı ki buradan alacağımız dersin, ülke olarak hepimizi yeni bir uyanışa sevk edeceğini ve artık deprem meselesini kökünden çözeceğimize inanıyorduk. Sonra gördük ki acılar, ölümler bize hiçbir şey öğretmemiş. Çünkü memlekete en küçük bir faydası olmayan, enerjimizi tüketen ‘Vatan-millet-bayrak‘ hamaseti üretmekten, esas problemlerimizi konuşmaya bir türlü vakit bulamadık.

Lütfen kimse birtakım bahanelerin arkasına saklanmaya kalkmasın. Esas itibariyle ülkenin temel problemleri konusunda adım atması gereken merkezi iktidardır. Elbette bu, belediyelerin sorumluluğu olmadığı anlamına gelmiyor. Ama öncülük etmesi ve belediyeleri yönlendirmesi gereken de iktidardır. Eğer derdimiz gerçekten bağcıyı dövmek değil de üzüm yemek olsaydı belediyelerin elinden tutup devletin imkanlarıyla buluşturarak, İstanbul’un deprem problemini çoktan çözmüş olurduk.

Kim ne derse desin, ülke olarak bizim depremden daha önemli işlerimiz var! İktidar eleştirisi yapanları, en doğal anayasal protesto haklarını kullanan gençleri tutuklamak, siyasi parti liderlerini, belediye başkanlarını hapse atmak gibi mesela… Depremler olur geçer, sonra unutulur ama itaat etmeyenler, devlete kafa tutanlar hizaya sokulmazsa memleket beka tehlikesine düşer!..

Mehmet Ocaktan’ın yazısı