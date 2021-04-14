Mehmet Ocaktan: Uzaylılar iktidarın icraatlarını engellemeye başlamış bile

Önümüzde hepimiz için düşündürücü bir Türkiye fotoğrafı duruyor. Eğer bize yanlış öğretmedilerse, bir ülkede yönetim anlamında olup biten bütün olumlu ya da olumsuz icraatların tek sorumlusu seçilmiş iktidarlardır. Dolayısıyla siyasi iktidarın “Ekonomide başarılı işler yapıyorduk ama uluslararası finans lobisi bize tuzak kurdu, uçacaktık ama dış güçler kanatlarımızı kırdı” benzeri bahanelerin arkasına saklanarak ellerini yıkayıp temize çıkması ne yazık ki mümkün değildir.

Ayrıca bu dış güçler ve finans lobileri nasıl bir insan üstü güce sahiptirler ki, 20 yıllık bir iktidar bu güçlerle baş edemediği için acziyet itirafında bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki biz daha uzaya gidemeden, uzaylılar iktidarın icraatlarını engellemeye başlamışlar bile…

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı