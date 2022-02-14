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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Umarım bu fotoğraf, kabusun bitişinin habercisidir

Bilindiği gibi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’ye mensup uzmanlardan oluşan bir heyet 3-4 aydır güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda çalışma yapıyorlardı. Heyetin hazırladığı yeni sistemle ilgili çalışma tamamlandı ve sonunda liderlere sunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal’ın katıldığı Ahlatlıbel toplantısı sonrasında yapılan açıklama bütün Türkiye’ye net bir mesaj verdi; 6 lider ülkenin içine düştüğü siyasal kaostan kurtulması konusunda birlikte politikalar üretmede, seçim öncesi ve sonrasında sorunları birlikte çözmede kararlı olduklarını teyit ettiler…


Muhtemelen yol haritası netleştikçe toplumun Millet İttifakı’ndan beklentilerinin cevabı da ortaya çıkmış olacak. Umarız 6 liderin verdiği bu çok kıymetli fotoğraf, yaşadığımız kabusun bitişinin bir habercisidir…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.