Mehmet Ocaktan: ‘Türk tipi’ rejimde her hafta yeni bir skandalla uyanıyoruz

Haydi hafızalarımızı tazeleyelim, hani ‘pudra şekeri’ ile başlayıp kokainde karar kılan bir AK Parti genel merkez elemanı vardı, nerede kaldı bu vatandaş bilen var mı?

Peki para çantalarıyla poz veren vekilin danışmanı nerelerde kaldı dersiniz…

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Görüldüğü gibi ‘Türk tipi’ rejimde her hafta yeni bir skandalla uyanıyoruz, ama sonra hiçbir şey olmamış gibi her şeyi unutuyoruz ve ‘ekonomimiz uçuyor’ şarkısını söylemeye devam ediyoruz…

Aslında bu tablodan en çok rahatsız olması gereken AK Parti, zira toplumun vicdanını yaralayan pudra şekerli parti elemanlarının, valiz dolusu paralarla poz veren vekil danışmanlarının, izah edilemeyen 128 milyar dolarların, Avrupa’ya insan kaçıran belediyelerin faturası sonuçta AK Parti’ye kesilmektedir. Herhalde hiçbir iktidar toplum nezdinde bu tür skandallarla anılmayı ve de her geçen gün itibar kaybetmeyi istemeyecektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı